В США обвинили «Википедию»

Федеральный прокурор округа Колумбия Эдвард Мартин обвинил популярную онлайн-энциклопедию "Википедия" в пропаганде и манипулировании информацией об истории США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на AFP.

В письме Мартина в адрес фонда Wikimedia сказано, что манипуляция информацией на платформе включает переписывание ключевых исторических событий и биографических данных нынешних и бывших американских лидеров, а также "других вопросов, затрагивающих нацбезопасность и интересы США".

По словам прокурора, такой подход противоречит образовательной миссии организации. Мартин направил Wikimedia около 10 вопросов о практике поддержания фондом прозрачности, ответственности и безопасности при размещении информации. Он хочет получить ответы на них к середине мая.

Прокурор Мартин намерен определить, можно ли считать действия организации нарушением ее безналогового статуса.