https://news.day.az/sport/1749066.html Мурад Фатиев пропустит чемпионат мира - ПРИЧИНА Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев не сможет принять участие в чемпионате мира. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация дзюдо Азербайджана.
Мурад Фатиев пропустит чемпионат мира - ПРИЧИНА
Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев не сможет принять участие в чемпионате мира.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация дзюдо Азербайджана.
Сообщается, что член национальной сборной, выступающий в весовой категории 90 кг, получил травму в поединке за третье место на чемпионате Европы, который проходил в Подгорице, столице Черногории. Отметим, что Фатиев завоевал в этом бою бронзовую медаль.
Чемпионат мира пройдет в Будапеште, столице Венгрии, с 13 по 20 июня.
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