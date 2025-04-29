Пчёлы сорвали футбольный матч в Индии

Рой пчёл атаковал судью и болельщиков во время Суперкубка Индии.

Как передает Day.Az, безжжалостное нападение случилось на 28-й минуте матча. Помощник судьи попытался скрыться от жужжащих насекомых: лёг на газон, накрывшись полотенцем.

Но не сработало.

Выход нашли - арбитры сменили форму с жёлтой на чёрную, после чего игра продолжилась. "Мумбаи Сити" обыграл "Интер Каши" со счётом 1:0 и вышел в полуфинал Суперкубка.