https://news.day.az/sport/1748766.html Пчёлы сорвали футбольный матч в Индии - ВИДЕО Рой пчёл атаковал судью и болельщиков во время Суперкубка Индии. Как передает Day.Az, безжжалостное нападение случилось на 28-й минуте матча. Помощник судьи попытался скрыться от жужжащих насекомых: лёг на газон, накрывшись полотенцем. Но не сработало.
Пчёлы сорвали футбольный матч в Индии - ВИДЕО
Рой пчёл атаковал судью и болельщиков во время Суперкубка Индии.
Как передает Day.Az, безжжалостное нападение случилось на 28-й минуте матча. Помощник судьи попытался скрыться от жужжащих насекомых: лёг на газон, накрывшись полотенцем.
Но не сработало.
Выход нашли - арбитры сменили форму с жёлтой на чёрную, после чего игра продолжилась. "Мумбаи Сити" обыграл "Интер Каши" со счётом 1:0 и вышел в полуфинал Суперкубка.
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