https://news.day.az/economy/1748771.html В Баку проходит Национальный форум развития бизнеса - ФОТО Сегодня в Баку стартовал Национальный форум развития бизнеса. Как передает Day.Az, форум проводится при совместной организации Caspian Energy Club и Национальной бизнес-ассоциации Азербайджана.
В Баку проходит Национальный форум развития бизнеса - ФОТО
Сегодня в Баку стартовал Национальный форум развития бизнеса.
Как передает Day.Az, форум проводится при совместной организации Caspian Energy Club и Национальной бизнес-ассоциации Азербайджана.
В форуме принимают участие председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев, представители производственного объединения "Азеригаз", ОАО "Азеришыг", Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), а также Объединенной службы водоснабжения крупных городов при ADSEA.
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