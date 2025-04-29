Завершена регистрация на "Бакинский марафон 2025". Для участия в марафоне, который состоится 4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, зарегистрировались 27 тысяч человек. Это самый высокий показатель по числу участников по сравнению с прошлогодними марафонами.

Как сообщает Day.Az, среди тех, кто "Победит ветер", наряду с гражданами Азербайджана, будут и участники из других стран. В марафоне также примут участие лица с ограниченными физическими возможностями, дети с синдромом Дауна.

Старт и финиш марафона будут на Площади Государственного флага. Маршрут пройдет по Приморскому бульвару, а также центральным улицам и проспектам столицы, охватывая в общей сложности 21 км.

Участники марафона будут соревноваться за первые три места в мужской и женской категориях. Первые 2000 участников, финишировавших в забеге, получат медали, а всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку в организации мероприятия, будут предоставлены сертификаты.

Для участников марафона, жителей и гостей города также будет создана развлекательная зона на Площади Государственного флага и по различным адресам вдоль маршрута. Здесь будут проводиться развлекательные программы, конкурсы и спортивные мероприятия.