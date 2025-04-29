https://news.day.az/society/1748787.html Каков текущий уровень газификации в Азербайджане? Уровень газификации в Азербайджане достиг 97 процентов. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня заместитель генерального директора Производственного объединения "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на Форуме развития национального бизнеса в Баку. По его словам, к работе форума были привлечены более 10 международных экспертов.
Каков текущий уровень газификации в Азербайджане?
Уровень газификации в Азербайджане достиг 97 процентов.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня заместитель генерального директора Производственного объединения "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на Форуме развития национального бизнеса в Баку.
По его словам, к работе форума были привлечены более 10 международных экспертов. Совместно с ними было сформировано более 60 инициатив, реализация которых позволит создать дополнительную ценность на сумму около 100 миллионов манатов.
"Из этих 60 инициатив 23 уже одобрены, и в настоящее время ведется работа по их реализации", - отметил Абдуллаев.
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