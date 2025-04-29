«Танкеры-зомби» появились в акваториях Мирового океана

Для торговли подсанкционной нефтью, например, российской, иранской или венесуэльской, посредники начинают подменять названия танкеров, которые до этого попались на таких нарушениях.

Как передает Day.Az, новую схему на теневом рынке раскрыл в своем материале Bloomberg.

В качестве примера такого судна издание приводит танкер Varada, который официально еще в 2017 году был распилен на металлолом в Бангладеш. Тем не менее десять дней назад судно-зомби с его данными под флагом Коморских островов прибыло в воды к востоку от Малайзии - популярное место для перегрузки сырья.

На танкер загружена партия нефти из Венесуэлы. К такому выводу издание пришло после анализа спутниковых снимков и данных систем отслеживания судов. Всего им удалось обнаружить четыре танкера, использованных Каракасом и скрывающих свое реальное происхождения с помощью названий уничтоженных судов.

Все они отличаются по фотографиям от предыдущих носителей своего имени, которые не находились под санкциями какой-либо страны. Агентству удалось выяснить, что названием Varada скрывается судно M Sophia, построенное в 2004 году и попавшее в санкционные списки за поставки российской нефти с нарушением условий ценового потолка.

Чтобы скрывать свою активность, танкер подделывает сигналы, не имеет владельца, страховщика и, по всей видимости, флага. Однако все эти нарушения не мешают танкеру перевозить нефть, скорее всего, для китайских покупателей. Место, в котором находится M Sophia, активно используется в рамках схем поставок подсанкционной нефти в Китай.

Аналитики отмечают, что владельцы судов теневого флота использовали уже массу уловок, но подмена названия с помощью танкеров, распиленных на металлолом, стало новым явлением.