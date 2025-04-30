В Азербайджане введен новый госстандарт для дистанционного образования

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) внедрил новый государственный стандарт AZS ISO 29994:2025, который был разработан на основе международных норм и регулирует услуги дистанционного образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AZSTAND, этот стандарт охватывает такие процессы, как проектирование, предоставление, мониторинг и оценка услуг дистанционного образования, гарантируя их соответствие международным требованиям.

Основная цель внедрения этого стандарта в Азербайджане - улучшить гибкость и доступность образовательной системы, используя современные технологии. Также он создает новые возможности для получения качественного образования из любой точки мира.

Новый госстандарт был рассмотрен и одобрен Техническим комитетом по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/ТК 08) и теперь включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.