В Азербайджане оштрафованы 4 футбольных клуба

Дисциплинарный комитет Азербайджанской футбольной ассоциации (АФФА) наложил штрафы на клубы "Кяпаз", "Сабаил", "Сабах" и "Карабах", играющие в Премьер-лиге Мисли.

Как передает Day.Az, в матче XXXII тура между "Кяпазом" и "Зирей" болельщики хозяев поля массово оскорбляли судей, за что клуб из Гянджи был оштрафован на 1 000 манатов. Этот инцидент стал третьим подобным случаем в сезоне.

Встреча "Сабаила" и "Араз-Нахчывана" завершилась тем, что четыре футболиста команды-хозяев получили желтые карточки, и "моряки" были оштрафованы на 700 манатов.

После матча "Сабах" - "Карабах" на поле проник посторонний человек, что привело к штрафу для "сов" в размере 800 манатов. Также "Карабах" был оштрафован на 1 500 манатов за использование пиротехники болельщиками.