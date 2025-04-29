Как Али Керимли тезисы Ленина и постулаты мировой экономики "опровергал"

Автор: Акпер Гасанов

Есть старый анекдот, когда девушка, отвечая на вопрос, могла бы выйти замуж за радикала, интересуется: "За ради чего ?!". Вспомнить данный анекдот меня сподвигло очередное появление в соцсетях бессменного лидера ПНФА Али Керимли, который давно уже вошел в роль главного отечественного радикала в слитном написании этого слова. Складывается ощущение, что Али-бей, с каждым своим выходом в эфир все более внешне похожий на небезызвестного мистера Бина, решил потягаться с главным героем британского телесериала в способностях смешить публику.

Ранее, напомню, он утверждал, что Азербайджан не сумеет одержать победу над Арменией в войне. Потом, когда это случилось, он принялся утверждать, что российские миротворцы не покинут места своей дислокации в Лачинском районе нашей страны. А когда и этот его прогноз не сбылся, Керимли принялся беззастенчиво лгать про то, что создаются искусственные преграды для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на освобожденные территории нашей страны.

Само время доказало фактологическую, а также политическую и морально-нравственную наготу этого представителя разговорного жанра. Но он никак не угомонится. И вот на сей раз, взобравшись, образно говоря, на сцену, он принялся мести языком, как дворник метлой. На сей раз, стремясь обесценить итог исторического государственного визита в Китайскую Народную Республику Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого была подписана декларация о всестороннем стратегическом партнерстве между нашими странами.

"Это, скорее, политический выбор, не имеющий никакого отношения к экономическому развитию Азербайджана", - изрек А.Керимли.

Наверняка, по причине своей малообразованности, Али-бей даже не понял, что вступил в заочный спор с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным, который утверждал, что политика - это концентрированное выражение экономики. Совершенно, на первый взгляд, очевидно, что главная задача любого правительства - создание развитой экономики.

Что такое политика? Это область действия между государствами, народами, классами, социальными группами. Экономические отношения в любой из этих сфер являются основополагающими. Но, как видим, Керимли пытается опровергнуть очевидные вещи, делясь своим мнением с такой же самоуверенностью, с какой булгаковский Шариков рассуждал о переписке Энгельса с Каутским в беседе с профессором Преображенским.

Но это было еще не все. Глава ПНФА, с видом наперсточника из метро, окинул хитрым взглядом своих потенциальных слушателей, дабы поведать им "страшную тайну". Оказывается, Китай производит товары для... продажи. Мол, в мире сейчас лютует борьба за рынки. Какой, однако, свежий взгляд на основополагающие принципы мировой торговли. Отечественный радикал удивлен тем, что товары производятся для продажи, а не для раздачи даром. Он "прозрел" настолько, что обнаружил действие такого двигателя торговли как конкуренция.

Что дальше? Услышим ли мы от А.Керимли, что утро сменяет ночь, что вслед за весной приходит лето и что вода мокрая? Попытается ли он, делая такого рода "открытия", как-то вырулить в сторону отрицания очевидных геополитических и экономических успехов руководства Азербайджана? Не удивлюсь, если так оно и будет. Реальность же иная. Перечислю все страны, с которыми у КНР установлено всестороннее стратегическое партнерство: Франция, Германия, Великобритания, Италия, Россия, Пакистан, Индия, Южная Корея, Япония, Бразилия, Аргентина, Мексика, Перу, Чили, ЮАР, Алжир, Египет, Кения, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Индонезия, Малайзия, Вьетнам.

Как видим, только Россия из стран бывшего СССР, имеют такой же статус для Китая, как и Азербайджан. И это при том, есть среди этих стран те, кто граничит с КНР, кто куда больше в размерах территории и по численности населения. Но главный отечественный радикал давно уже веселит публику анекдотическими умозаключениями. Главным из коих, на сей раз, было утверждение, что "Китай продает миру дешевые товары, ибо население этой страны живет очень бедно, работая за низкую зарплату".

Приходится, как видим, проводить для пенсионера отечественного радикализма, этакий курс молодого экономического бойца. Итак, к сведению Али Керимли, китайские заводы производят огромные объемы товаров, за счет чего удешевляется каждая отдельная единица (эффект масштаба). А что происходит, когда тысячи фабрик конкурируют друг с другом за заказы, стремясь снизить цены и удержать клиентов? Правильно, падают цены на единицу товара.

Также нужно помнить, что в Китае активно добывают многие виды сырья, а также закупают их в больших объемах по выгодным ценам. Плюс, правительство Китая активно субсидирует промышленность, снижая налоги или предоставляя выгодные кредиты производителям. В целом, китайские компании и государственные структуры давно уже сделали ставку на развитие искусственного интеллекта. Сегодня такие гиганты, как Baidu, Alibaba и Tencent, разрабатывают передовые алгоритмы машинного обучения, технологии обработки естественного языка и распознавания лиц.

Государственная программа "Next Generation AI Development Plan" ставит амбициозную цель - сделать Китай мировым лидером в области ИИ к 2030 году. Вот, с кем подписал Азербайджан декларацию о всестороннем стратегическом партнерстве. Вот, каковы реальные достижения китайской экономики. Huawei и ZTE - два технологических флагмана Китая, стоящих у истоков развития сетей 5G. Китай является мировым лидером по количеству установленных 5G-базовых станций и скорости внедрения технологии в реальный сектор экономики - от медицины до автономного транспорта.

Кроме того, китайская космическая программа развивается стремительно. В 2020 году Китай успешно доставил обратно на Землю образцы лунного грунта (миссия "Чанъэ-5"), стал второй страной после США, сумевшей посадить марсоход ("Тяньвэнь-1") на Марс, а также построил собственную орбитальную станцию "Тяньгун". Эти достижения свидетельствуют о высоком уровне китайских разработок в аэрокосмической отрасли.

Китай стал крупнейшим в мире производителем и потребителем электромобилей. Компании вроде BYD, NIO, XPeng конкурируют на равных с Tesla. Более того, Китай доминирует в производстве аккумуляторов, контролируя около 70% мирового рынка литий-ионных батарей. Вот вам и ответ на тезис А.Керимли о том, что "Китай продает миру дешевые товары". Совершенно очевидно, что китайский успех в XXI веке - это не вопрос "дешёвого труда". Это результат масштабных инвестиций в науку, технологии и образование. Ставка на инновации позволила стране перейти от роли "мировой фабрики" к статусу одной из ведущих технологических держав.

Перефразируя известную поговорку, остается воскликнуть - откуда Али Керимли знать, что такое шафран? Он живет мифом о бедности населения КНР. Реальность же такова, что в 2023 году средняя годовая зарплата в Китае составила 120 698 юаней, что эквивалентно примерно 10 058 юаней в месяц. Прогноз на 2025 год - около 123 000 юаней в год. Это - порядка 1400 долларов в месяц. Во многих европейских странах средняя нетто - зарплата сопоставима с китайской. Но многолетний официальный безработны Али Керимли слишком вжился в роль радикала, не несущего ответственности за сказанное. Поэтому даже слово радикал применительно к этому персонажу, кто-то может читать, как в анекдоте, раздельно.