Азербайджанские военнослужащие на учениях в Грузии

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой "НАТО-Грузия 2025", проходящих в Грузии.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Основное внимание в ходе учений уделено повышению подготовки многонациональных подразделений по планированию и организации кризисных операций, а также маломасштабных совместных операций на суше и в киберпространстве.

Отметим, что международные тактические учения с участием 17 стран-членов и партнёров НАТО продлятся до 8 мая.