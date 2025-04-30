Сегодня отмечается международный день джаза

Международный день джаза, отмечаемый ежегодно 30 апреля, - это не просто музыкальный праздник. Это глобальное движение, объединяющее людей разных культур и поколений через универсальный язык импровизации и свободы. В этот день чествуется богатая история джаза, его неоценимый вклад в развитие искусства и его способность преодолевать границы, способствуя диалогу и взаимопониманию. Праздник был учрежден на генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот день призван повысить осведомленность о ценности джазовой музыки как инструмента образования и движущей силы сопереживания, диалога и расширения сотрудничества между людьми. В этот день множество правительств, неправительственных организаций, образовательных учреждений и простых граждан, активно способствующих популяризации джазовой музыки, воспользуются данной возможностью для углубления понимания не только самой музыки, но и ее возможного вклада в создание более инклюзивных обществ.

За последнее десятилетие Международный день джаза стал крупнейшим в мире праздником джаза. Это глобальное мероприятие, которое широко освещается в СМИ, привлекает множество людей со всех континентов к участию в образовательных программах, к работе на местах. Артисты-педагоги и студенты по всему миру используют Международный день джаза как возможность узнать больше о захватывающей истории и наследии джазовой музыки.

В 2025 году принимающим городом Дня станет Абу-Даби, ОАЭ. В течение пяти недель в Абу-Даби будут проходить джазовые выступления и проводиться образовательные программы и мероприятия в сообществах. Также для миллионов зрителей по всему миру будет транслироваться концерт всех звезд, который пройдет на крупнейшей крытой развлекательной площадке в регионе Etihad Arena.

Особое место в мировой джаз-культуре занимает азербайджанский джаз. Об этом свидетельствует, в частности, интерес к международным джазовым фестивалям, проводимым в Азербайджане. История азербайджанского джаза берет свое начало с 30-х годов XX века. Первый джазовый оркестр в Баку в 1938 году создали знаменитые азербайджанские композиторы Ниязи и Тофик Кулиев, выступавший в молодости с первым джазовым оркестром СССР, оркестром Александра Цфасмана. Оркестр Кулиева и Ниязи, называвшийся Государственным эстрадным оркестром (или "Государственный джаз"), стал основой азербайджанского джаза. В состав "Государственного джаза" входили три тромбона, пять саксофонов, три трубы, рояль, гитара и ударные инструменты. На первом концерте, наряду с джазовой классикой, исполнялись и пьесы самих Ниязи и Тофика Кулиева. Приблизительно в это же время на саксофоне исполнялись импровизации для лада мугам "Чаргях". В 1941-1945 годах и после окончания Второй мировой войны руководителем Государственного эстрадного оркестра был Рауф Гаджиев.

В 60-х годах при поддержке и руководстве Кара Караева, Ниязи, Тофика Кулиева, Рауфа Гаджиева в Азербайджане началась вторая жизнь эстрадной и джазовой музыки - "Гая", квартет Рафика Бабаева и Вагифа Мустафазаде. В те годы руководителем джазового оркестра радио и телевидения Азербайджана был Тофик Ахмедов, игравший до этого на саксофоне в московском оркестре Эдди Рознера. В его оркестре начинал свой творческий путь и знаменитый певец Муслим Магомаев. Будучи единственным солистом этого оркестра, Муслим Магомаев выступал с ним в составе советской делегации на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки.

С именами Вагифа Мустафазаде и Рафика Бабаева следует связать расцвет азербайджанского джаза 1960-х годов. Они экспериментировали, создавая единую музыку на основе джазовых ритмов и азербайджанской народной музыки.

Азербайджанский джаз продолжает активно развиваться и сегодня. Достаточно упомянуть таких известных джазменов, как Исфар Сарабский, ставший победителем престижного международного джазового фестиваля в Монтре, а также Раина Султанова, Салмана Ганбарова, Эмиля Афрасиябоглу и Шахина Новрасли. В Баку регулярно проводятся джазовые фестивали и семинары с участием западных джазовых музыкантов.