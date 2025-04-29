Amazon приступила к развертыванию спутников Kuiper

Компания Amazon в рамках миссии KA-01 запустила первую серийную партию спутников Kuiper.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание NSF.

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) стартовала с 41-го комплекса баз Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде во вторник, 29 апреля, в 02:01 по московскому времени. Через 18 минут полезная нагрузка из 27 спутников отсоединилась от носителя.

Ранее издание SpaceNews сообщало, что ULA запланировала запуск миссии KA-01 на 29 апреля.