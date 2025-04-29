https://news.day.az/hitech/1748763.html Amazon приступила к развертыванию спутников Kuiper Компания Amazon в рамках миссии KA-01 запустила первую серийную партию спутников Kuiper. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание NSF. Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) стартовала с 41-го комплекса баз Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде во вторник, 29 апреля, в 02:01 по московскому времени.
Amazon приступила к развертыванию спутников Kuiper
Компания Amazon в рамках миссии KA-01 запустила первую серийную партию спутников Kuiper.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание NSF.
Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) стартовала с 41-го комплекса баз Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде во вторник, 29 апреля, в 02:01 по московскому времени. Через 18 минут полезная нагрузка из 27 спутников отсоединилась от носителя.
Ранее издание SpaceNews сообщало, что ULA запланировала запуск миссии KA-01 на 29 апреля.
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