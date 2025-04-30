В Баку завершился Международный фестиваль театров кукол

Делегация мастеров кукольного искусства из Анкары находится в Баку в рамках IV Международного фестиваля театров кукол и Карагёз (театр теней) имени Хади Пойразоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Азербайджанском государственном театре кукол сообщили, что в соответствии с программой фестиваля в течение двух дней в постановке и при участии театральных деятелей из братской страны бакинским театралам были представлены два спектакля различной тематики, жанра и техники.

В частности, зрители впервые увидели на сцене Азербайджанского государственного театра кукол спектакль "Приключения Карагёза". За кулисами постановки свое мастерство продемонстрировал известный в Турции кукольный актер Сечкин Гюнеш, привнесший еще больше забавы в новую историю Хадживата и Карагёза - популярных и в нашей стране персонажей.

Директор Азербайджанского государственного кукольного театра, заслуженный деятель культуры Рашад Ахмедзаде выразил благодарность министерствам культуры Азербайджана и Турции за поддержку в организации фестиваля на высоком уровне, а также всем, кто внес вклад в объединение на одной сцене артистов из братских стран.

Затем состоялось награждение приглашенных мастеров кукольного искусства за успешное участие в бакинском этапе фестиваля.

Во второй день фестивальной программы обладатель звания "Живое человеческое сокровище", присваиваемого Министерством культуры и туризма Турции традиционным мастерам, мастер по изготовлению кукол Али Агбей рассказал детям об уникальной истории кукол и деревянных игрушек, изготавливаемых различными способами, и поделился информацией об этом виде искусства, вовлекая их в процесс.

Затем дети посмотрели одноактный кукольный спектакль под названием "Мой друг кукла" в исполнении автора - Абдуллы Беяздаша из Бурсы.

Основная идея музыкального спектакля с участием марионеток - дружба и любовь.

Следует отметить, что в международном фестивале, наряду с коллективом Азербайджанского государственного театра кукол, также приняли участие театральные мастера из Турции, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Стартовавший в Анкаре фестиваль после бакинского этапа продолжится с 2 по 5 мая в Узбекистане.

Церемония закрытия мероприятия пройдет в Турецкой Республике Северного Кипра.