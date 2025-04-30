В Британии поддержали заявку на проведение ОИ-2040

Мэр Лондона сэр Садик Хан поддержал заявку города на проведение Олимпийских игр 2040 года.

Как передает Day.Az, он также выразил надежду, что Лондону удастся стать первым городом, принявшим Игры в четвертый раз.

Шесть крупных спортивных событий, прошедших в Лондоне в прошлом году - включая финал Лиги чемпионов УЕФА по футболу, - принесли городу 230 млн фунтов стерлингов.

По словам мэра Лондона сэра Садика Хана, такой положительный экономический эффект должен стимулировать стремление сделать Лондон спортивной столицей мира, в том числе через проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2040 года.

"Я хотел бы, чтобы Лондон стал первым городом, который примет Игры четыре раза", - сказал Хан, его слова приводит SportsPro.

Лондон становился столицей Олимпийских игр в 1908, 1948 и 2012 годах. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Германия рассматривает возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036, 2040 или 2044 года. Окончательное решение будет принято к осени 2026 года - после прохождения трехэтапной процедуры оценки и начала "непрерывного диалога" с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Последние летние Олимпийские игры прошли в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия прошла не на легкоатлетическом стадионе, как это было принято, а на реке Сене, по которой национальные команды проплыли через центр Парижа на судах. На этих Играх разыграли 329 комплектов наград в 39 видах спорта. В 2028 году летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе (США), а в 2032 году Игры примет Брисбен (Австралия).

Следующие зимние Игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 февраля по 22 февраля 2026 года. Французские Альпы станут местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, а американский Солт Лейк Сити столицей соревнований 2034 года.