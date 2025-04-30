ОПЕК оценил инклюзивный подход к переговорам на COP29 в Азербайджане

На COP29 в Азербайджане за столом переговоров были представлены все стороны.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Trend генеральный секретарь организации Хайсам Аль-Гайс.

"В обсуждении будущего энергетики должны участвовать все. Это всегда было нашим принципом: мы за инклюзивность, а не исключение. Мы никого не отвергаем и ничего не отрицаем. Мы положительно оцениваем тот факт, что на COP29 в Азербайджане за столом переговоров были представлены все стороны.

Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия COP29, нефть и газ - это действительно "дар Божий". Они остаются жизненно важными как для стран-производителей, так и для потребителей по всему миру. Более того, на их долю приходится около 55% мирового энергобаланса. Обсуждение климата и будущих энергетических путей невозможно без учета роли нефти и газа", - заявил генеральный секретарь ОПЕК.

Он считает, что инклюзивность должна стать основой дальнейшего развития.

"Мы должны ясно понимать, что построение будущего с низким уровнем выбросов, параллельно с обеспечением энергетической безопасности и полного доступа к энергии, предполагает множество путей. Это не один путь для всех, будь то страна или отрасль. В ОПЕК мы придерживаемся принципа универсальности энергетических решений. Ни один источник энергии не способен удовлетворить растущий спрос и потребности всех", - отметил Аль-Гаис.

Генеральный секретарь подчеркнул, что ОПЕК выступает за подход, ориентированный на интересы всех народов, принимая во внимание возможности, национальные особенности и приоритеты развития каждой страны, чтобы никто не остался в стороне.

"Миллиарды людей в развивающемся мире всё ещё пытаются наверстать упущенное в области энергии. Для этих людей будущее энергетики не связано с обсуждением затрат и выгод от различных источников энергии или выбором покупки электромобиля. Вместо этого речь идет о достижении базовых энергетических потребностей, которые развитые страны воспринимают как должное, таких как возможность включить свет, готовить на чистой плите или иметь моторизованный транспорт для передвижения на работу или в школу. Принцип "общих, но дифференцированных обязательств и соответствующих возможностей" имеет решающее значение и является основой процесса РКИК ООН и всех встреч на COP.

Мы поддерживаем подход, ориентированный на все технологии, именно поэтому наши страны-члены инвестируют в улавливание, использование и хранение углерода, прямое захватывание углерода из воздуха, циклическую углеродную экономику, а также в другие источники энергии, такие как водород, возобновляемые источники и ядерная энергия.

Мы с нетерпением ожидаем COP30 в конце этого года в Бразилии, стране, которая недавно присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК",- заключил он.