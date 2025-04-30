https://news.day.az/world/1749142.html Маск почти перестал появляться в Белом доме Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск почти перестал появляться на рабочем месте в Белом доме. Об этом сообщила газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Мы разговариваем по телефону - эффект тот же.
Маск почти перестал появляться в Белом доме
Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск почти перестал появляться на рабочем месте в Белом доме. Об этом сообщила газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы разговариваем по телефону - эффект тот же. Он просто не присутствует физически так часто, как раньше", - рассказала глава аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс.
При этом в администрации отмечают, что его команда продолжает работу в соседнем здании на территории Белого дома.
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