Маск почти перестал появляться в Белом доме

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск почти перестал появляться на рабочем месте в Белом доме. Об этом сообщила газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы разговариваем по телефону - эффект тот же. Он просто не присутствует физически так часто, как раньше", - рассказала глава аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс.

При этом в администрации отмечают, что его команда продолжает работу в соседнем здании на территории Белого дома.