Азербайджан и Кувейт приняли Комплексную дорожную карту по сотрудничеству

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на 3-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кувейта.

Об этом говорится в публикации МИД в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

В своем выступлении Дж.Байрамов подчеркнул значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в таких ключевых секторах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетика, транспортные связи и логистика.

Была отмечена непоколебимая приверженность Азербайджана углублению связей с Государством Кувейт и превращению общих приоритетов в реальные, долгосрочные достижения.

Заседание завершилось принятием протокола совместной комиссии и приложения к нему - Комплексной дорожной карты по сотрудничеству на 2025-2027 годы.

В свою очередь, Дж.Байрамов отметил в своей публикации в социальной сети Х, что Дорожная карта по сотрудничеству представляет четкие и амбициозные рамки для дальнейшего сотрудничества в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, включая развитие малых и средних предприятий (МСП) в сфере торговли и инвестиций, энергетики, цифровизации, транспорта и логистики, продовольственной безопасности, туризма, культуры и других.

"Мы ждем реальных результатов от этих инициатив", - отметил министр.