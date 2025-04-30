Армянские чиновники жестоко избили активиста

В администрации ереванского округа избили активиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, происшествие случилось в районе Нор-Норк, где сотрудники муниципалитета, включая его руководителя, напали на активиста Артура Чахояна и избили его.

Чахоян требовал личной встречи с главой района Тиграном Тер-Маргаряном, который ранее оскорбил его по телефону.

Полиция в итоге задержала пострадавшего Чахояна.