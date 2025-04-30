https://news.day.az/world/1749055.html Армянские чиновники жестоко избили активиста - ВИДЕО В администрации ереванского округа избили активиста. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, происшествие случилось в районе Нор-Норк, где сотрудники муниципалитета, включая его руководителя, напали на активиста Артура Чахояна и избили его.
Армянские чиновники жестоко избили активиста - ВИДЕО
В администрации ереванского округа избили активиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, происшествие случилось в районе Нор-Норк, где сотрудники муниципалитета, включая его руководителя, напали на активиста Артура Чахояна и избили его.
Чахоян требовал личной встречи с главой района Тиграном Тер-Маргаряном, который ранее оскорбил его по телефону.
Полиция в итоге задержала пострадавшего Чахояна.
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