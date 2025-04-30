Три азербайджанских шахматиста лидируют на Baku Open
Три азербайджанских шахматиста демонстрируют 100%-й результат и находятся в лидирующей группе главного турнира шахматного фестиваля Baku Open.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в бакинском турнире состоялись партии второго тура.
Азербайджанские шахматисты Магомед Мурадлы, Мисреддин Искендеров и Мурад Ибрагимли во втором туре одержали победы соответственно над Раваном Алиевым (Азербайджан), Цзяньцзюнем Се (Китай) и Вахапом Саналом (Турция).
В результате по дополнительным показателям первое место занимает Ибрагимли, на втором месте идёт Мурадлы, на третьем - Искендеров.
Отметим, что Айдын Сулейманлы не смог обыграть юного россиянина Давида Ахмедова, выступающего под нейтральным флагом: партия завершилась вничью. Добавим, что Ахмедов недавно наделал шума, выиграв в интернет-турнире у 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Вничью также сыграл участник турнира претендентов Ниджат Абасов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре