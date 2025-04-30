Xiaomi выпустила собственный ИИ

Компания Xiaomi объявила о запуске своей первой публично доступной нейросети - семейства моделей MiMo. Модели доступны на GitHub, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания открыла доступ к четырем вариантам модели: MiMo-7B-Base, MiMo-7B-RL-Zero, MiMo-7B-SFT и MiMo-7B-RL, разместив их на платформах GitHub и Hugging Face. Разработку представили как инструмент, обладающий способностью к логическим рассуждениям, ориентированный на задачи, требующие математического анализа и генерации кода.

По данным Xiaomi, MiMo продемонстрировала превосходство над конкурентными решениями, включая o1-mini от OpenAI и QwQ от Alibaba, в тестах на математическое мышление и программирование. Однако независимые подтверждения этих тестов пока отсутствуют.

Разработку модели осуществила недавно сформированная команда специалистов Xiaomi, занимающаяся искусственным интеллектом. В компании признают, что выход на рынок больших языковых моделей в 2025 году происходит с запозданием, однако подчеркивают важность долгосрочной цели - достижения общего искусственного интеллекта (AGI).