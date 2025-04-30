Лесные пожары в Израиле добрались до пригородов Иерусалима и Музея израильских бронетанковых войск, расположенного в парке Латрун, к западу от Иерусалима.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее сообщалось, что Израиль запросил помощь у Европы в тушении пожаров.