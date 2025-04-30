https://news.day.az/world/1749116.html Лесные пожары в Израиле добрались до пригородов Иерусалима - ФОТО - ВИДЕО Лесные пожары в Израиле добрались до пригородов Иерусалима и Музея израильских бронетанковых войск, расположенного в парке Латрун, к западу от Иерусалима. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее сообщалось, что Израиль запросил помощь у Европы в тушении пожаров.
Лесные пожары в Израиле добрались до пригородов Иерусалима - ФОТО - ВИДЕО
Лесные пожары в Израиле добрались до пригородов Иерусалима и Музея израильских бронетанковых войск, расположенного в парке Латрун, к западу от Иерусалима.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее сообщалось, что Израиль запросил помощь у Европы в тушении пожаров.
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