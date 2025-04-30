Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил обновлённую информацию о дорожной ситуации в Баку.
Как передает Day.Az, на текущий момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на ряде ключевых магистралей столицы. В частности, пробки зафиксированы:
1) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;
2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
3) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
6) улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
9) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
10) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.
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