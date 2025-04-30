Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил обновлённую информацию о дорожной ситуации в Баку.

Как передает Day.Az, на текущий момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на ряде ключевых магистралей столицы. В частности, пробки зафиксированы:

1) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

3) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

6) улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

9) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

10) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.