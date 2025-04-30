Как в Азербайджане повлияет почасовая оплата на зарплаты?

В ближайшие годы в Азербайджане ожидается переход на систему почасовой оплаты труда. В связи с этим подготовлены предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, проект, в котором отражены соответствующие положения, уже передан в профильные структуры.

По словам председателя Исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиба Мамедова, до настоящего времени в стране не применялась система минимальной почасовой оплаты труда.

Согласно действующему законодательству, минимальный размер оплаты труда устанавливается на ежемесячной основе и с текущего года составляет 400 манатов.

Сахиб Мамедов отметил, что режим почасовой оплаты выгоден для будущего, так как позволяет работнику трудиться с работодателем на короткий срок и получать оплату по часам. Кроме того, трудовой договор между работником и работодателем может заключаться в более гибкой форме.

Следует отметить, что система почасовой оплаты труда давно применяется в западных странах.

Также среди планируемых изменений в Трудовой кодекс рассматриваются вопросы, связанные с удалённой работой и другими подобными случаями.