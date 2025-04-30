В Турции зафиксировано землетрясение

В провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4.4.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 08:36 по местному времени. 

Очаг землетрясения находился на глубине 14,57 километра.