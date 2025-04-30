https://news.day.az/world/1748913.html В Турции зафиксировано землетрясение В провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4.4. Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 08:36 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 14,57 километра.
В Турции зафиксировано землетрясение
В провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4.4.
Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 08:36 по местному времени.
Очаг землетрясения находился на глубине 14,57 километра.
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