Китай запустил "Синего кита"

Китай представил первое в мире высокоскоростное подводное беспилотное судно - "Синий кит" (Blue Whale)

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Оснащенное буровыми ракетами и датчиками, оно собирает метеорологические данные об океане из первых рук. На поверхности может развивать скорость 30-40 узлов. Работает в сложных погодных условиях. Способен находиться под водой более месяца.

Ожидается, что он будет готов к гражданскому использованию к 2026 году.