https://news.day.az/world/1748874.html Китай запустил "Синего кита" - ВИДЕО Китай представил первое в мире высокоскоростное подводное беспилотное судно - "Синий кит" (Blue Whale) Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Оснащенное буровыми ракетами и датчиками, оно собирает метеорологические данные об океане из первых рук. На поверхности может развивать скорость 30-40 узлов.
Китай запустил "Синего кита" - ВИДЕО
Китай представил первое в мире высокоскоростное подводное беспилотное судно - "Синий кит" (Blue Whale)
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Оснащенное буровыми ракетами и датчиками, оно собирает метеорологические данные об океане из первых рук. На поверхности может развивать скорость 30-40 узлов. Работает в сложных погодных условиях. Способен находиться под водой более месяца.
Ожидается, что он будет готов к гражданскому использованию к 2026 году.
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