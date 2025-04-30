Новый механизм для оплаты коммунальных в Азербайджане

С 1 мая в Азербайджане внедряется механизм единого абонентского кода для коммунальных услуг, что означает переход к цифровому управлению этой сферой.

Как сообщает Day.Az, утверждена "дорожная карта" по созданию единой информационной системы и интеграции всех профильных платформ.

Согласно новому подходу, жители смогут оплачивать все коммунальные услуги - электроэнергию, газ, воду и отопление - через один абонентский код. Внедряемая система упростит доступ к информации и обеспечит возможность производить платежи через единый портал.

Кроме того, через новую платформу пользователи смогут отслеживать свои долги, показания счетчиков и действующие тарифы в реальном времени. Ожидается, что в будущем все счетчики (воды, электричества, газа и тепла) будут заменены на "умные", обеспечивающие автоматическую передачу данных.

На первом этапе проект будет реализован в качестве пилотной программы в Баку и других крупных городах страны.