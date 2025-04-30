У каких специальностей самые низкие проходные баллы?

Опубликованы проходные баллы по результатам вступительных экзаменов 2024 года.

Как передает Day.Az, портал modern.az подготовил перечень специальностей IV группы, по которым проходной балл не превышает 200 баллов.

Специальности с проходным показателем в 200 баллов:

- Газахский филиал Бакинского государственного университета: Учитель химии и биологии;

- Азербайджанский государственный педагогический университет: Учитель биологии, Учитель химии;

- Бакинский славянский университет: Психология (заочно);

- Нахчыванский государственный университет: Учитель биологии, Учитель химии;

- Азербайджанский государственный аграрный университет: Биотехнология, Фармация;

- Гянджинский государственный университет: Учитель биологии, Учитель химии, Учитель химии и биологии, Психология, Химия;

- Сумгайытский государственный университет: Учитель биологии, Учитель химии, Учитель химии и биологии, Биология, Химия;

- Мингячевирский государственный университет: Учитель химии, Учитель химии и биологии;

- Лянкяранский государственный университет: Учитель биологии, Учитель химии, Учитель химии и биологии;

- Западно-Каспийский университет: Психология, Биология;

- Университет Хазар: Учитель биологии, Учитель химии;

- Бакинский университет для девушек: Психология;

- Университет "Одлар Юрду": Психология, Биология.

Специальности с проходным показателем ниже 200 баллов:

- Нахчыванский государственный университет: Ветеринарная медицина - 150 баллов;

- Азербайджанский государственный аграрный университет: Экология - 150 баллов, Садоводство и овощеводство - 150, Ветеринарная медицина - 150, Водные биоресурсы и аквакультура - 150 баллов;

- Гянджинский государственный университет: Экология - 191.1 балла;

- Азербайджанский технологический университет: Экология - 150 баллов;

- Мингячевирский государственный университет: Экология - 150 баллов;

- Лянкяранский государственный университет: Экология - 150 баллов, Садоводство и овощеводство - 150, Ветеринарная медицина - 150 баллов;

- Азербайджанский университет кооперации: Экология (очно) - 153.2 балла, Экология (заочно) - 150 баллов;

- Западно-Каспийский университет: Водные биоресурсы и аквакультура - 188.2 балла;

- Университет "Одлар Юрду": Экология (заочно) - 150 баллов.