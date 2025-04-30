У каких специальностей самые низкие проходные баллы? - СПИСОК
Опубликованы проходные баллы по результатам вступительных экзаменов 2024 года.
Как передает Day.Az, портал modern.az подготовил перечень специальностей IV группы, по которым проходной балл не превышает 200 баллов.
Специальности с проходным показателем в 200 баллов:
- Газахский филиал Бакинского государственного университета: Учитель химии и биологии;
- Азербайджанский государственный педагогический университет: Учитель биологии, Учитель химии;
- Бакинский славянский университет: Психология (заочно);
- Нахчыванский государственный университет: Учитель биологии, Учитель химии;
- Азербайджанский государственный аграрный университет: Биотехнология, Фармация;
- Гянджинский государственный университет: Учитель биологии, Учитель химии, Учитель химии и биологии, Психология, Химия;
- Сумгайытский государственный университет: Учитель биологии, Учитель химии, Учитель химии и биологии, Биология, Химия;
- Мингячевирский государственный университет: Учитель химии, Учитель химии и биологии;
- Лянкяранский государственный университет: Учитель биологии, Учитель химии, Учитель химии и биологии;
- Западно-Каспийский университет: Психология, Биология;
- Университет Хазар: Учитель биологии, Учитель химии;
- Бакинский университет для девушек: Психология;
- Университет "Одлар Юрду": Психология, Биология.
Специальности с проходным показателем ниже 200 баллов:
- Нахчыванский государственный университет: Ветеринарная медицина - 150 баллов;
- Азербайджанский государственный аграрный университет: Экология - 150 баллов, Садоводство и овощеводство - 150, Ветеринарная медицина - 150, Водные биоресурсы и аквакультура - 150 баллов;
- Гянджинский государственный университет: Экология - 191.1 балла;
- Азербайджанский технологический университет: Экология - 150 баллов;
- Мингячевирский государственный университет: Экология - 150 баллов;
- Лянкяранский государственный университет: Экология - 150 баллов, Садоводство и овощеводство - 150, Ветеринарная медицина - 150 баллов;
- Азербайджанский университет кооперации: Экология (очно) - 153.2 балла, Экология (заочно) - 150 баллов;
- Западно-Каспийский университет: Водные биоресурсы и аквакультура - 188.2 балла;
- Университет "Одлар Юрду": Экология (заочно) - 150 баллов.
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