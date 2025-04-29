В некоторых селах Азербайджана временно не будет газа

30 апреля в ряде населённых пунктов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики временно прекратится подача природного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Службу эксплуатации газовых сетей НАР, с девяти часов утра в указанный день будет приостановлено газоснабжение в селах Гахаб, Нахышнаргиз, Неджефалидизе, Нехеджир и Гёйнюк.

Причиной отключения стали плановые ремонтные работы, направленные на устранение коррозии, обнаруженной в трубопроводах диаметром 100 и 159 мм.

Газоснабжение в перечисленных селах будет восстановлено по завершении технических мероприятий.