https://news.day.az/society/1748885.html В некоторых селах Азербайджана временно не будет газа 30 апреля в ряде населённых пунктов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики временно прекратится подача природного газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Службу эксплуатации газовых сетей НАР, с девяти часов утра в указанный день будет приостановлено газоснабжение в селах Гахаб, Нахышнаргиз, Неджефалидизе, Нехеджир и Гёйнюк.
В некоторых селах Азербайджана временно не будет газа
30 апреля в ряде населённых пунктов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики временно прекратится подача природного газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Службу эксплуатации газовых сетей НАР, с девяти часов утра в указанный день будет приостановлено газоснабжение в селах Гахаб, Нахышнаргиз, Неджефалидизе, Нехеджир и Гёйнюк.
Причиной отключения стали плановые ремонтные работы, направленные на устранение коррозии, обнаруженной в трубопроводах диаметром 100 и 159 мм.
Газоснабжение в перечисленных селах будет восстановлено по завершении технических мероприятий.
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