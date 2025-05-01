https://news.day.az/world/1749287.html Репетиция китайских военных к Параду Победы в Москве - ВИДЕО Китайские военнослужащие приняли участие в репетиции Парада Победы в Москве. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Репетиция китайских военных к Параду Победы в Москве - ВИДЕО
Китайские военнослужащие приняли участие в репетиции Парада Победы в Москве.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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