Землетрясение в Армении

Землетрясение магнитудой 2,8 зафиксировано в Армении 1 мая в 07:47 по местному времени.

Как сообщает Day.Az, подземные толчки произошли в 13 км к юго-востоку от города Гавар, Гегаркуникская область.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось в ряде районов и деревень Армении, а также в приграничных с ней районах Азербайджана.

Сила подземных толчков в этих населённых пунктах составила 2-3 балла.