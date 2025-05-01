https://news.day.az/world/1749181.html Землетрясение в Армении Землетрясение магнитудой 2,8 зафиксировано в Армении 1 мая в 07:47 по местному времени. Как сообщает Day.Az, подземные толчки произошли в 13 км к юго-востоку от города Гавар, Гегаркуникская область. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Землетрясение в Армении
Землетрясение магнитудой 2,8 зафиксировано в Армении 1 мая в 07:47 по местному времени.
Как сообщает Day.Az, подземные толчки произошли в 13 км к юго-востоку от города Гавар, Гегаркуникская область.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Землетрясение ощущалось в ряде районов и деревень Армении, а также в приграничных с ней районах Азербайджана.
Сила подземных толчков в этих населённых пунктах составила 2-3 балла.
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