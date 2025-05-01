Дипломатическая весна Азербайджана: что было и что будет

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

В то время, как некоторые силы в нашем регионе и мире работают на производство вызовов и разрабатывают планы начала новых конфликтов, Баку действует в направлении созидательной дипломатии и повышает ее потенциал. Это единственный способ противостоять опасным тенденциям и вовлекать в орбиту полезного взаимодействия все новые и новые силы. Азербайджан своей активностью показывает всем, что сейчас время не выживать, а действовать. И пока другие страны и блоки думают о том, как переждать хаос и турбулентность, Баку далек от позиции "спасительного ничегонеделания". Движение - это жизнь, и особенно тогда, когда оно осмысленное, рациональное и создающее потенциальные позитивные возможности.

Невозможно не обратить внимание на то, как Азербайджан успешно преодолевает барьеры, закрывает бреши в системе международных координат, справляется с вакуумным состоянием, возникающим то тут, то там.

Весна выдалась очень активной с точки зрения интенсивной дипломатии. Азербайджан посетил Президент Грузии Михаил Кавелашвили, Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил государственный визит в Китай, в Баку побывали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглы. Завершил дипломатический апрель важнейший визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан. Май так же обещает быть насыщенным событиями. Президент Азербайджана приглашен в Москву на празднование 80-летия Победы, ожидаются визиты в Баку премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Особое внимание привлекает визит Президента Ильхама Алиева в Китай. Не ошибусь, если скажу, что для Пекина азербайджанский лидер один из самых желанных гостей.

Китай действует очень осмысленно и не торопясь. Китайцы понимают, что когда речь идет о глобальных проектах, все должно делаться на основе точных расчетов и прогнозов. Это касается и инициативы "Один пояс, один путь". Президент Ильхам Алиев в ходе визита однозначно высказался "за" китайскую инициативу, отвечающую и нашим интересам. Азербайджан одним из первых поддержал этот проект Пекина, потому что Ильхам Алиев предвидел, что есть необходимость в развитии такой концепции, которая будет отвечать интересам и ожиданиям многих стран евразийского континента, а также открывать новые пути через всю нашу континентальную систему вплоть до Африки.

Сегодня мы видим, как в мире разворачивается борьба за инвестиционные проекты и рынки, за совместные проекты с государствами, недавно освободившимися от колониального прошлого и не рассматривавшиеся прежде всерьез. Динамику этому процессу придало председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, когда азербайджанский лидер институционально подтянул вторую по количеству участников международную структуру, вдохнул в нее жизнь. Это говорит о том, что Президент Азербайджана раньше многих предвидел тренды и привлекал к взаимодействию партнеров из многих стран. Китай, думаю, по достоинству оценивает инициативность и активность Баку, отдает должное Ильхаму Алиеву, который сегодня предлагает новые пути для беспрепятственного транспортно-логистического сообщения между разными концами континента.

Сложившаяся из-за войны в Украине, обострения на Ближнем Востоке, появления проблем в Красном море ситуация была очень болезненной для КНР. Сложности с морскими перевозками и закрытие северного маршрута создали проблемы Китаю, и значение Среднего коридора для него выросло в разы. Азербайджан на этом маршруте играет роль первой скрипки и старается строить процесс так, чтобы все его участники работали в одном режиме и на "семафоре" не горел красный свет.

Подписанный в прошлом году в Астане документ о стратегическом партнерстве АР и КНР был сигналом о том, что хотя Азербайджан и Китай относятся к разным весовым категориям и разделены расстоянием, эти факторы не отдаляют нас друг от друга. Мы работаем над тем, чтобы сокращать эти расстояния, и лучшим средством могут стать транспортно-логистические проекты.

Азербайджано-китайские отношения не ограничиваются одной логистикой. В сферу взаимных интересов входит также сотрудничество в борьбе с сепаратизмом и терроризмом и взаимная поддержка территориальной целостности друг друга. Сепаратизм является одним из ключевых инструментов мировой политики, которым пользуются имперские силы и неоколониальные круги для того, чтобы разжигать новые конфликты и сталкивать народы, зарабатывая на этом дивиденды.

Хочу подчеркнуть: когда мы говорим "да" Китаю, это не значит, что мы говорим "нет" Европе или арабскому миру. Наша многовекторная политика полностью оправдывает свое название. И доказательством тому - визит в Баку верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Баку также посетил генеральный секретарь ОБСЕ. Так что у Азербайджана очень насыщенный график взаимодействия и с Азией, и с Европой.

ЕС является для нашей страны одним из главных экономических партнеров. И сами европейские партнеры постоянно говорят о той важной роли, которую Азербайджан играет в обеспечении энергобезопасности Европы. И это на самом деле так. На встрече с Каллас Президент Ильхам Алиев проинформировал гостью о том, что мы поставляем газ в 10 стран Европы, 8 из которых - члены Евросоюза.

Визит Каллас в Баку был важным и успешным. Не случайно на него последовала столь шумная реакция армянства и лобби. Больное воображение армянских политиков и находящихся у них на службе СМИ, депутатов Европарламента и прочих ищет черную кошку там, где ее нет. ЕС и Азербайджан - давние и взаимополезные партнеры, и сделанные Каллас в Баку заявления исходят из этой логики. В конце концов, что мешает Армении стать для Европы таким же значимым и, главное, предсказуемым партнером? Только одно - Азербайджан имеет субъектность и способен вести независимую внешнюю политику, а Армения - нет. Армения все время на привязи. То она форпост, то плацдарм, то еще что-то. Поэтому партнерство с Арменией для Европы дает нулевой результат. Азербайджан - это страна, с которой хотят дружить внешние силы, а Армения - это страна, которую они хотят обойти.

Для Азербайджана всегда приоритетным было и есть практическое партнерство, в котором не будет места выяснению "кто главнее". Главное - это принцип равноправия. Если речь идет о стратегическом партнерстве, то вне зависимости от географических параметров и демографических показателей, самое важное - это умение сторон договариваться и вести диалог. Диалог - это самый верный путь к тому, чтобы быть услышанными и работать с пользой для реализации международной повестки. Она без конца расширяется, уплотняется, появляются задачи различной степени сложности. Так что работы много. Новый мировой порядок создается не за один день. Это долгий процесс, и каждая страна должна быть готова к участию.

Успешным можно назвать и визит в Баку Президента ИРИ Масуда Пезешкиана. Пезешкиан - не новый человек в политике и не раз говорил о готовности к пересмотру некоторых положений не только в отношениях с Баку, но и в региональном разрезе. Это человек, нацеленный на реализацию политики мягкой силы. Азербайджан уже показал пример действенности такой политики. Иран - это большой игрок с большим потенциалом. Конечно, есть третьи силы, которые не желают сближения наших стран. В том числе есть они и в самом Иране. Думаю, визит Президента ИРИ сыграет позитивную роль в противодействии этим силам.

Азербайджан постоянно повышает уровень своей дипломатии. Речь о позитивном, поступательном процессе, который идет, невзирая на трудности, непонимание и недопонимание. Дипломатия способна преодолевать многие барьеры. Если говорим об Иране, то нас связывают и транспортные коридоры, и торгово-экономические, и культурные, и даже родственные отношения. Показатели этих отношений позволяют повышать реноме, расширять зону взаимодействия за счет подключения новых сил, деловых кругов. Сегодня нужно развивать отношения технологически, потому что вопрос технологического суверенитета всегда был и остается в мире приоритетом.

Если коротко, то Азербайджану и Ирану труднее враждовать, чем сотрудничать. Сотрудничество - это то, чего хотят два наших народа. Политики, деловые круги, мозговые центры должны все время стараться углублять базу взаимопонимания, находить точки соприкосновения, пропагандировать реалистичные умонастроения и не допускать вмешательства в наши отношения третьих сил.

Что касается ожидающихся визитов лидеров Израиля и Турции в Азербайджан, то хочу напомнить, что между этими странами вновь осложнились отношения, но Баку - и это уже не секрет - взял на себя роль площадки, где два дружественных ему государства смогли бы разрешить противоречия.

Президент Ильхам Алиев является тем политиком, который создает обнадеживающие возможности для снятия остроты со многих проблем и выступает модератором большого, многоформатного диалога между сторонами. Речь не только об отношениях Израиля и Турции. Есть отношения Турции с арабскими странами, с Лигой арабских государств, отношения между странами Организации тюркских государств и другими центрами силы. Баку, как правило, занимая прагматичную, рациональную, здравую позицию, старается помогать снимать напряжение и не допускать политику ненависти и отчуждения. Азербайджан на собственном примере демонстрирует всем, что мир нужен для того, чтобы улучшить качество жизни. Дорога к спокойствию и стабилизации всегда лежит через диалог, через возможности услышать друг друга.

Азербайджанская дипломатия отличается тем, что в нашем неспокойном мире, однозначно, играет в пользу стабилизации. И делаем мы это не для пиара или выполнения своих сиюминутных требований, не для выигрыша. Успехи любят тишину, и нужны они нам не для того, чтобы мы выделяли себя из общей массы. Мы только хотим показать, что стремление к стабильности, к цивилизованным отношениям это то, что всегда ценилось очень высоко и играло на пользу всем. У нас есть долг перед будущими поколениями, поэтому мы будем стараться все время быть на волне рационального мышления и создавать предпосылки для мирного сосуществования.