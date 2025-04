Азербайджан и Китай: новая фаза партнёрства с масштабными проектами

Автор: Лейла Таривердиева

23 апреля Азербайджан и Китай сделали очередной важный шаг к укреплению двустороннего партнерства. В Пекине в ходе государственного визита Президента Ильхама Алиева в КНР было подписано Совместное заявление об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой. Напомним, что первый шаг к стратегическому партнерству был сделан в июле 2024 года, когда на полях саммита ШОС в Астане лидерами двух государств была подписана соответствующая Декларация.

Совместное заявление подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Этот документ можно назвать подведением итогов первого этапа взаимодействия двух государств. Теперь начался качественно новый этап, открывающий многообещающие перспективы.

Сообщается, что на встрече в верхах было обсуждено многое и прошла она в теплой и дружественной атмосфере. Друзьями являются не только страны, но и их лидеры. Си Цзиньпин не раз называл Ильхама Алиева своим личным другом. Дружба и взаимопонимание между руководителями наших стран являются важной частью того фундамента, на котором успешно строится "здание" азербайджано-китайских отношений.

По итогам встречи лидеров было решено значительно расширить границы всестороннего стратегического партнерства.

На двустороннем политическом треке неизменными остаются принципы территориальной целостности, поддержка многополярного мироустройства, основанного на международном праве, продвижение общих ценностей человечества, борьба с "тремя злыми силами", как сказал Си Цзиньпин, - терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В этом плане Азербайджан продолжит поддерживать инициативы Китая и готов присоединиться к Группе друзей Инициативы по глобальному развитию. В свою очередь, Пекин заявил о поддержке Бакинского процесса и продвигаемого Азербайджаном межкультурного диалога. Два государства выступают за многообразие и диалог цивилизаций. Что, отметим, и Азербайджан, и Китай подтверждают не только словами, но и делами.

Некоторых аналитиков удивляет такое внимание мирового гиганта к небольшому кавказскому государству. Большинство пытается объяснить это лишь выгодной географией Азербайджана. Но дело не только в географии. Дипотношениям между Баку и Пекином уже 33 года, в свою активную фазу они вошли в последние несколько лет. Одержав победу в войне и восстановив свою территориальную целостность, Азербайджан вошел в категорию стран средней силы, и отныне позиционирует себя в соответствии с этим новым статусом. Он перестал рассматриваться только как важный пункт на маршруте транспортно-логистических путей, жизненно интересующих Китай. Сегодня мировая держава и вторая экономика мира рассматривает Азербайджан как серьезную силу в своем регионе, влиятельного и деятельного партнера, обладающего реальным суверенитетом и доказавшего, что не оглядывается по сторонам, выбирая друзей. Последнее должно представлять для Китая особую важность, учитывая проблемы, с которыми сталкивается КНР на внешней арене.

Коридоры

Особой статьей стратегических интересов двух государств остаются транспортные коридоры. Азербайджан был одним из первых, кто присоединился к инициативе Китая "Один пояс и один путь". О чем Президент Ильхам Алиев говорил накануне визита в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

"Как известно, Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу "Пояс и путь", выдвинутую Председателем КНР, - сказал азербайджанский лидер. - Нами реализуются серьезные практические проекты в этом направлении. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию данного проекта, как на своей территории, так и за ее пределами. Выступая на втором форуме "Пояс и путь", который проходил в Китае в апреле 2019 года, я отметил, что этот проект обеспечивает не только транспортное сообщение, но также усиливает связи между различными странами, служит укреплению диалога и сотрудничества и создает новые возможности для международной торговли".

Говоря о достижениях Азербайджана в деле развития транспортно-логистических коридоров и созданных страной для партнеров возможностях, Президент Ильхам Алиев отметил, что такие важные транспортные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, МТК Север-Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) и другие открывают новые перспективы для реализации инициативы "Пояс и путь". Глава государства привлек особое внимание к Среднему коридору, который, по его словам, является самым надежным, безопасным и самым оптимальным для доставки грузов из Китая в Европу и в обратном направлении.

Хотелось бы тут привести слова профессора Шанхайского университета Хуншэн Шэна, который на недавнем форуме в Университете АДА сказал, что "Средний коридор может способствовать формированию новой экономической модели, которая не будет зависеть ни от конфликта на Ближнем Востоке, ни от войны между Украиной и Россией".

Так оно и есть. Средний коридор - единственный маршрут, способный обеспечить безопасный и надежный транзит товаров по оси Восток-Запад, Азия-Европа. Забрасываемые сегодня в международный дискурс идеи обходных маршрутов, не смогут дать тех же гарантий. Средний коридор это важнейший сегмент китайского проекта "Пояса и пути", и именно в этом статусе он рассматривается Пекином. О чем свидетельствуют и подписанные 23 апреля в КНР двусторонние документы.

Китай заявил о готовности сотрудничать с Азербайджаном и другими странами вдоль маршрута "Пояса и пути" в целях решения таможенных и прочих сопряженных вопросов и повышения эффективности грузоперевозок. Эффективности послужит создание совместно прямых транскаспийских экспресс-маршрутов Китай-Европа-Китай. В Совместном заявлении стороны условились укреплять сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" с государственной стратегией развития Азербайджана "Возрождение Шелкового пути" и Стратегией социально-экономического развития до 2030 года.

В интервью Синьхуа Президент Ильхам Алиев озвучил следующие цифры: объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в 2024 году составил 378 тысяч тонн, что на 86 процентов больше по сравнению с 2023 годом. За 2024 год из Китая в Азербайджан в импортном и транзитном режиме по Среднему коридору было отправлено 287 маршрутных поездов.

Экономическое сотрудничество

16 апреля в Баку в ходе 10-го заседания азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству. Как указано в Совместном заявлении лидеров двух государств, подписанном в Пекине, новая Рабочая группа создается для укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики и цифровой экономики, а также содействия качественному торгово-экономическому взаимодействию. Стороны также заявили о готовности начать переговоры по соглашению о свободной торговле.

Надо признать, что товарооборот между нашими странами далек от совершенства и не отражает реального потенциала двустороннего сотрудничества. Однако с прошлого года показатели товарооборота начали ускоренно расти. Эта динамика сохраняется и с начала текущего года. По данным Госкомтаможни, в январе-феврале этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 745,4 миллиона долларов, что более чем на 54 процента превышает прошлогодний аналогичный показатель. Таким образом, товарооборот с КНР составил почти 9 процентов общего товарооборота нашей страны. Китай стал четвертым по объему торговых операций зарубежных партнеров Азербайджана.

В ноябре прошлого года произошло историческое событие - впервые экспортные грузы были отправлены из Баку в Китай по железной дороге. Первый состав отправился из Баку в Сиань 24 ноября и состоял из 62 40-футовых контейнеров с экспортной азербайджанской продукцией. За первые два месяца 2025 года из Азербайджана в Китай было экспортировано продукции на около 11 миллионов долларов, что в пять раз больше, чем за первые месяцы прошлого года. На более чем 50 процентов вырос и импорт китайской продукции в Азербайджан. Эти цифры говорят сами за себя.

Как отметил на прошлой неделе в ходе заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики и международный представитель по торговле Китая Линь Цзи, китайская сторона заинтересована в расширении объемов и ассортимента импорта продукции азербайджанского производства. Например, большим спросом пользуются вино и гранаты из Азербайджана. Китай заинтересован также в расширении импорта мяса птицы, фундука и миндаля из нашей страны. Продвижению этого сотрудничества способствуют Торговые дома Азербайджана в КНР. На сегодня Торговые дома уже действуют в Пекине, Нанкине, Сиани, Циндао, Чэнду и Шэньси.

В Совместном заявлении, подписанном 23 апреля. подчеркнуто, что стороны выражают готовность непрерывно углублять сотрудничество в промышленной сфере и активно продвигать цифровую трансформацию промышленности. Речь идет о таких отраслях, как нефтехимия, металлургия, текстильная промышленность, фармацевтика, машиностроительное оборудование.

Зеленая энергия

Сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стало одним из основных пунктов повестки между Азербайджаном и Китаем. Стороны выражают готовность активно развивать сотрудничество в области ВИЭ, способствуя энергетическому переходу, устойчивому социально-экономическому развитию двух стран, и совместно продвигать формирование глобального партнерства в сфере чистой энергетики, говорится в Совместном заявлении, подписанном в Пекине.

В ходе государственного визита Президента Азербайджана в Пекине был подписан ряд документов в этой сфере. В частности, Инвестиционное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и ООО Universal Solar Azerbaijan по проекту Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт; Исполнительное соглашение между министерством энергетики Азербайджана и компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. о проведении оценки, развитии и реализации проекта морской ветроэнергетики; Исполнительное соглашение между министерством энергетики Азербайджана, компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и ООО "SOCAR Green" по оценке, развитию и реализации проекта плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт и системы накопления энергии на батареях мощностью 30 МВт на озере Беюкшор; Меморандум о взаимопонимании между Минэнерго Азербайджана, ООО "SOCAR Green", компаниями China Datang Overseas Investment Co. Ltd и PowerChina Resources Limited о развитии проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря и другие.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network). Отвечая на вопросы журналистки, он сказал: "Наша ближайшая цель состоит в том, чтобы к 2027 году обеспечить выработку 2 ГВт солнечной и ветровой энергии, а к 2030 году довести этот объем до 6 ГВт, что станет своего рода революцией в энергетическом портфеле Азербайджана. Хочу добавить, что инвесторы, включая иностранных и местных из Азербайджана, которые вкладывают средства в эти проекты, используют китайские технологии. Так, солнечные панели производятся в Китае. Сейчас наша команда работает над емкостью хранилищ, и мы обнаружили, что лучшие батареи производятся в Китае. Так что я могу только поздравить китайских производителей с этим потрясающим успехом, потому что это и качество, и цена. И никто не может конкурировать".

Следует напомнить, что в рамках COP29 Азербайджан подписал с китайскими компаниями несколько соглашений, направленных на развитие ВИЭ в стране. Это соглашение между китайской компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и SOCAR Green о проекте строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 160 МВт в Физулинском районе, а также меморандумы о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики с China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и China Datang Co. Ltd. Подписанные документы предусматривают инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, а также создание Центра исследований и развития в данной области в Азербайджане.

Баку выбрал для реализации зеленой повестки очень правильного партнера. Китай является лидером в сфере внедрения и развития зеленых технологий и использования возобновляемых источников энергии. Подписанные в Пекине двусторонние документы будут содействовать углублению сотрудничества в данной сфере.

Отметим также, что недавно "Азеркосмос" и STAR.VISION запустили совместный азербайджано-китайский исследовательский проект по изучению воздействия климатических изменений на Каспийское море. В рамках проекта с использованием возможностей искусственного интеллекта и технологий дистанционного зондирования изучаются изменения уровня воды, эрозия берегов и нарушения экосистемы, произошедшие за последние 20 лет. Инициативу поддерживает также китайский Университет Нинбо, который специализируется на прибрежных и экологических исследованиях.

В Совместном заявлении подчеркнуто успешное проведение в Баку климатической конференции СОР29, а достигнутые результаты названы историческим документом и прорывом в деле глобальной борьбы с изменением климата. Китайская сторона высоко оценила инициативу "Многоотраслевые пути действия для формирования устойчивых и здоровых городов", выдвинутую под председательством Азербайджана в рамках COP29.

Гуманитарный пакет

Согласно Совместному заявлению, стороны договорились продолжать осуществлять взаимный обмен студентами через различные каналы, поддерживать развитие Института Конфуция в Азербайджане и поощрять преподавание азербайджанского и китайского языков в учебных заведениях. Будет также развиваться партнерство между научными учреждениями и учебными заведениями двух стран. Стороны будут расширять сотрудничество в сферах здравоохранения, спорта, кинематографии и телевидения, молодежи, медиа,

Большие планы также строятся по поводу углубления культурного сотрудничества и взаимного развития туризма, содействия росту взаимопонимания между двумя народами. И Азербайджан, и Китай нуждаются в знакомстве обществ наших стран друг с другом. Этому могут способствовать различные программы и участие в мероприятиях. Так, Азербайджан примет участие в международной туристической выставке ITB China 2025, которая пройдет 27-29 мая в Шанхае. Отметим, что ITB China является одной из ведущих международных выставок.

Трудно переоценить в этом свете эффект, который даст решение о взаимном вводе безвизового режима для граждан Азербайджана и КНР. В июле 2024 года Баку в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан Китая сроком на один год, в результате число китайских туристов выросло более чем вдвое. Теперь же аналогичный шаг предприняла и китайская сторона. В среду в Пекине было подписано Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов.

Подписаны документы о сотрудничестве в сфере гуманитарного разминирования, о правовой помощи, о технико-экономическом сотрудничестве, о сотрудничестве в сфере науки и технологий, о взаимодействии в сферах культуры и туризма, о сотрудничестве в космической сфере и использованию космического пространства в мирных целях и так далее. А еще Нахчыван и Урумчи стали побратимами.

Заключение

В Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства 20 пунктов. Эти пункты отражают реальную повестку между странами и не являются проектами на будущее. Взаимовыгодное сотрудничество между Баку и Пекином по самым разным направлениям уже идет. А нынешний визит Президента Азербайджана придал этому сотрудничеству большую динамику. Были закреплены те тенденции, которые обозначились во время встречи Ильхама Алиева и Си Цзиньпина в Астане год назад.

Азербайджан и Китай заинтересованы друг в друге. Это интерес, не преследующий никаких разрушительных целей. Китай, являясь мировой державой, не старается, по примеру других держав, диктовать повестку своим партнерам, не вмешивается в их внутренние дела, не ставит подножки в международных организациях. В Баку ценят такие подходы и идут навстречу с открытым сердцем.

Азиатский дракон и кавказский орел (если исходить из очертаний Абшеронского полуострова) вместе могут многое сделать для Евразии. И уже делают.