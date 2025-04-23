https://news.day.az/officialchronicle/1747033.html В Пекине подписаны азербайджано-китайские документы - ФОТО 23 апреля в Пекине состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Пекине подписаны азербайджано-китайские документы - ФОТО
23 апреля в Пекине состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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