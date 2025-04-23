В Пекине подписаны азербайджано-китайские документы

23 апреля в Пекине состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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