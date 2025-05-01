Повлияет ли мораторий на вылов рыбы в Азербайджане на цены в магазинах?

С 1 мая по 1 сентября 2025 года в Азербайджане вводится запрет на вылов рыбы во всех внутренних водоемах страны в связи с началом нерестового сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, по словам торговцев, в последние дни ассортимент рыбы на рынках заметно сократился. Однако, несмотря на введение запрета, значительного повышения цен в этот период, как правило, не происходит.

Следует отметить, что за нарушение правил рыболовства и незаконный вылов водных биоресурсов предусмотрена ответственность согласно Кодексу об административных проступках и Уголовному кодексу Азербайджанской Республики.

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