https://news.day.az/society/1749190.html Повлияет ли мораторий на вылов рыбы в Азербайджане на цены в магазинах? - ВИДЕО С 1 мая по 1 сентября 2025 года в Азербайджане вводится запрет на вылов рыбы во всех внутренних водоемах страны в связи с началом нерестового сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, по словам торговцев, в последние дни ассортимент рыбы на рынках заметно сократился.
Повлияет ли мораторий на вылов рыбы в Азербайджане на цены в магазинах? - ВИДЕО
С 1 мая по 1 сентября 2025 года в Азербайджане вводится запрет на вылов рыбы во всех внутренних водоемах страны в связи с началом нерестового сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, по словам торговцев, в последние дни ассортимент рыбы на рынках заметно сократился. Однако, несмотря на введение запрета, значительного повышения цен в этот период, как правило, не происходит.
Следует отметить, что за нарушение правил рыболовства и незаконный вылов водных биоресурсов предусмотрена ответственность согласно Кодексу об административных проступках и Уголовному кодексу Азербайджанской Республики.
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