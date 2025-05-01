Внесена ясность в техническую проблему с онлайн-приёмом в первый класс

В настоящее время из-за одновременного поступления большого количества обращений на портале системы электронного приема учащихся в I класс наблюдается перегрузка. Техническим персоналом принимаются необходимые меры для обеспечения стабильного и бесперебойного функционирования системы.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

Сообщается, что сегодня проводится только регистрация родителей в электронной системе. Выбор школы и учителей начнется с 6 мая.

В настоящее время, создав персональные кабинеты, через портал mektebeqebul.edu.az успешно прошли регистрацию более 1000 пользователей.

Отметим, что согласно еще одному нововведению, применяемому в процессе приема детей в первый класс в 2025-2026 учебном году, вход в персональный кабинет выполняется с помощью Единой системы входа ("Digital Login"), предоставляемой Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.