В Азербайджане вводятся новые госпошлины
В Азербайджане расширяется перечень государственных пошлин, взимаемых за услуги или юридические действия в сфере гражданской авиации.
Как сообщает в четверг Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В проекте предлагается включение в законодательство нижеприведенных пошлин.
- Выдача сертификата эксплуатанту беспилотных летательных аппаратов - 15 манатов
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Выдача свидетельств, удостоверений или сертификатов авиационному персоналу - 15 манатов
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Выдача сертификата регистрации беспилотных летательных аппаратов - 10 манатов
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Выдача операционного разрешения эксплуатанту беспилотных летательных аппаратов - 10 манатов
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Выдача свидетельств пилотам (операторам) дистанционного управления - 10 манатов
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Выдача разрешений клубам или ассоциациям моделей беспилотных летательных аппаратов - 10 манатов.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.
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