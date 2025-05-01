В Азербайджане вводятся новые госпошлины

В Азербайджане расширяется перечень государственных пошлин, взимаемых за услуги или юридические действия в сфере гражданской авиации.

Как сообщает в четверг Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В проекте предлагается включение в законодательство нижеприведенных пошлин.

Выдача сертификата эксплуатанту беспилотных летательных аппаратов - 15 манатов

Выдача свидетельств, удостоверений или сертификатов авиационному персоналу - 15 манатов

Выдача сертификата регистрации беспилотных летательных аппаратов - 10 манатов

Выдача операционного разрешения эксплуатанту беспилотных летательных аппаратов - 10 манатов

Выдача свидетельств пилотам (операторам) дистанционного управления - 10 манатов

Выдача разрешений клубам или ассоциациям моделей беспилотных летательных аппаратов - 10 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.