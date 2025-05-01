Сколько массовых захоронений выявлено в Карабахе во время апрельских раскопок?

В апреле во время раскопок было обнаружено два новых массовых захоронения в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

По его словам, одно из захоронений было найдено недалеко от города Шуша, на пересечении дорог Шуша-Ханкенди и Шуша-Лачин. Предположительно, там находятся останки не менее пяти человек.

"В районе дороги Аскеран-Ходжалы было обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором находились останки по меньшей мере семи лиц, числившихся пропавшими без вести.

Останки были изъяты, поскольку на данном участке ведутся строительные работы. По мнению экспертов, останки принадлежат гражданским лицам и были захоронены без традиционных обрядов", - отметил он.