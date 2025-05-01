Суд не удовлетворил жалобу обвиняемых по "Тертерскому делу"

Состоялся последний судебный процесс по кассационной жалобе на приговор и кассационному протесту государственного обвинителя в отношении группы лиц, обвиняемых по "Тертерскому делу" - Руслана Микаилова, Санана Машиева, Джабира Гахраманова и Эльчина Алиева.

Как сообщает Day.Az, на заседании в Верховном суде Азербайджана было принято решение, согласно которому кассационный протест и жалоба не были удовлетворены.

Отметим, что Руслан Микаилов приговорен к 6 годам 10 месяцам, Санан Машиев - к 4 годам 10 месяцам, Джабир Гахраманов - к 6 годам 8 месяцам, Эльчин Алиев - к 5 годам 8 месяцам лишения свободы.

Бакинский апелляционный суд отклонил предъявленные обвиняемым обвинения по статье 341 Уголовного кодекса (Злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий) и сократил сроки наказания каждому из обвиняемых на 3 месяца.

Напомним, что в декабре 2021 года в Генеральной прокуратуре Азербайджана были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с "Тертерским делом". В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в пытках отдельных военнослужащих, их незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий, а десятки лиц привлечены к уголовной ответственности. Им были предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть), 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа), 329 (насильственные действия в отношении подчиненного военнослужащего), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление группой лиц должностными полномочиями или нарушение группой лиц должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и по др. статьям УК АР.