В Tesla ищут преемника Илона Маска
Совет директоров Tesla начал поиск человека, способного заменить миллиардера и основателя компании Илона Маска на должности генерального директора, сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным издания, поиски начались после того, как акции фирмы в очередной раз упали. Инвесторы Tesla были недовольны тем, что в такое время Маск сосредотачивается на своей работе в Белом доме.
В результате совет директоров корпорации обратился напрямую к Илону Маску, и тот пообещал плотнее заняться делами фирмы.
"Начиная со следующего месяца, я буду уделять Tesla гораздо больше времени", - сказал Маск в ходе конференции, посвященной вопросам прибыли.
Пока идея замены гендиректора Tesla стоит под вопросом, так как текущий статус планирования преемственности в корпорации выяснить так и не удалось. Неизвестно и то, знает ли Маск о планах его смещения.
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