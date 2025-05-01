В Tesla ищут преемника Илона Маска

Совет директоров Tesla начал поиск человека, способного заменить миллиардера и основателя компании Илона Маска на должности генерального директора, сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным издания, поиски начались после того, как акции фирмы в очередной раз упали. Инвесторы Tesla были недовольны тем, что в такое время Маск сосредотачивается на своей работе в Белом доме.

В результате совет директоров корпорации обратился напрямую к Илону Маску, и тот пообещал плотнее заняться делами фирмы.

"Начиная со следующего месяца, я буду уделять Tesla гораздо больше времени", - сказал Маск в ходе конференции, посвященной вопросам прибыли.

Пока идея замены гендиректора Tesla стоит под вопросом, так как текущий статус планирования преемственности в корпорации выяснить так и не удалось. Неизвестно и то, знает ли Маск о планах его смещения.