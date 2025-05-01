Милли Меджлис обсуждает 13 вопросов

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включены 13 нижеприведенных вопросов.

1. О решении Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об обеспечении единства измерений", "Об аккредитации в области оценки соответствия", "О стандартизации" и "О техническом регулировании" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", "О правах ребенка", "О дорожном движении", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишившихся родительской опеки", "О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних" и "О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнении", "Об ипотеке" и "О безналичных расчетах" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)";

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики "Об авиации" от 22 декабря 2023 года номер 1058-VIQ;

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Положения о воинской службе" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (второе чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения "О воинской службе" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры" (второе чтение).