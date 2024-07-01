Соглашение о партнерстве и сотрудничестве способствует укреплению отношений с Узбекистаном

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (EPCA) станет новой, современной и амбициозной основой для развития партнерства между ЕС и Узбекистаном, способствуя сотрудничеству и сближению нормативно-правовой базы в областях, имеющих отношение к процессам реформ, происходящим в стране.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в эксклюзивном интервью пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

"Переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) были завершены летом 2022 года, и в настоящее время соглашение готовится к подписанию и вступлению в силу. Соглашение охватывает такие сферы, как политический диалог и реформы, верховенство закона, правосудие, свобода и безопасность, права человека, миграция, торговля, а также экономическое и устойчивое развитие. Оно будет способствовать созданию благоприятного делового и инвестиционного климата. Оно также предусматривает более тесное сотрудничество по вопросам внешней политики и глобальным вызовам, таким как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом", - сказал он.

Петер Стано отметил, что вступление в силу нового EPCA позволит ЕС и Узбекистану активизировать сотрудничество по широкому спектру направлений, включая политическое сотрудничество и реформы. В соглашении сделан акцент на общих ценностях, демократии и верховенстве закона, правах человека и основных свободах, а также устойчивом развитии.

"Договор также предусматривает расширение сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности с акцентом на региональную стабильность и международное сотрудничество, нераспространение оружия массового уничтожения, предотвращение конфликтов и урегулирование кризисов. Он охватывает сотрудничество в области правосудия, свободы и безопасности, обеспечения защиты данных, а также в области миграции, борьбы с отмыванием денег и терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, борьбы с распространением наркотиков, сотрудничество в области судебного дела и консульской защиты", - подчеркнул он.

Петер Стано отметил, что EPCA обеспечивает лучшую регуляторную среду для экономических деятелей в таких областях, как торговля товарами и услугами, государственные предприятия, закупки и права интеллектуальной собственности. Кроме того, соглашение обеспечивает расширение сотрудничества в ряде других ключевых областей политики, включая экономическое и финансовое сотрудничество, энергетику, транспорт, окружающую среду и изменение климата, цифровую экономику, сельское хозяйство и развитие сельских районов, занятость и социальные вопросы, культуру, образование и молодежь, а также исследования.

Он также сказал, что поддержка ЕС в переходе к современной агропродовольственной системе является одним из наиболее важных секторов сотрудничества с Узбекистаном с самого его начала.

"Европейский союз является основным поставщиком грантов для агропродовольственного сектора Узбекистана, через который осуществляется поддержка реформ, позволяющих фермерам процветать, адаптироваться к меняющемуся климату, защищать окружающую среду, производить здоровую пищу и стать частью местных и глобальных цепочек добавленной стоимости. В дополнение к 30 миллионам евро грантов, которые будут выделены в период с 2024 по 2027 годы, ЕС уже поддержал реформу, выделив сектору 32,5 миллиона евро в период с 2020 по 2023 годы", - отметил Петер Стано.

По его словам, на Форуме инвесторов для транспортного сообщения между ЕС и Центральной Азией, который прошел в Брюсселе в январе 2023 года, Европейский союз объявил об общем обязательстве инвестировать 10 миллиардов евро в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии, что подтверждается вкладом международных партнеров, присутствовавших на Форуме.

"Эти инвестиции будут направлены на реализацию 33 потребностей в твердой инфраструктуре и 7 ключевых мероприятий по обеспечению благоприятной связности, которые были определены в исследовании "Устойчивые транспортные связи между Европой и Центральной Азией", проведенном в июне 2023 года под руководством Европейской комиссии и Европейского банка реконструкции и развития. Реализация этих мероприятий значительно повысит операционную эффективность и экономическую привлекательность Транскаспийской транспортной сети, стимулируя региональные связи и экономический рост в Узбекистане, а также в других странах Центральной Азии", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он также добавил, что поддержка "зеленого" и энергетического перехода является одной из четырех флагманских инициатив ЕС Global Gateway в Центральной Азии, которая реализуется в рамках региональной инициативы Team Europe по водным ресурсам, энергетике и изменению климата. В рамках этой инициативы ЕС финансирует региональную программу "Поддержка устойчивой энергетической связи в Центральной Азии", которая действует в пяти странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан) с целью обеспечения создания устойчивого энергетического баланса в регионе путем расширения возможностей по внедрению энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и создания благоприятной среды для инвестиций в проекты по возобновляемым источникам энергии.