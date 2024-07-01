Как зарождался книгообмен Азербайджана с зарубежными странами

Одной из форм международного культурного сотрудничества Азербайджана в советское время являлись книгообмен, книжные выставки и ярмарки. Эти формы культурных связей, в основном, осуществляли Общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами, экспортный отдел объединения "Азеркитаб", Книжная палата, Общество "Вэтэн" и библиотеки республики, в том числе Отдел комплектования и иностранной литературы и международного книгообмена библиотеки Академии наук Азербайджана.

В первые годы после окончания Второй мировой войны эти формы сотрудничества были развиты незначительно. Несмотря на это, книгообмен, книжные выставки и ярмарки играли своеобразную роль в развитии взаимопонимания между народами.

На первом этапе (1946-1955 гг.) развитие сотрудничества в области книгообмена шло очень слабо и, в основном, осуществлялось Азербайджанским обществом культурной связи с зарубежными странами. В эти годы в зарубежные страны отправлялась, в основном, политическая литература.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, безраздельное господство системы культа личности оказало свое отрицательное влияние на связи в области книгообмена, несмотря на то, что за рубежом отмечался рост интереса к отношениям с СССР, с его республиками. На связях в области книгообмена на этом этапе лежала печать жестких ограничений. По информации офиса по информации и культурным вопросам при посольстве США в СССР, американские журналы распространялись и в Азербайджане. Советник посольства в секретном письме № 2088 от 10 июня 1946 года сообщал, что по линии "Союзпечать" в Баку распространяются 1000 экземпляров американских журналов. Для сравнения скажем, что в Тбилиси эта цифра достигала 600 экземпляров.

Книгообмен шел, в основном, по тем же направлениям, по каким в целом развивались международные связи Азербайджана. В первые послевоенные годы республика уделяла большое внимание отправке книг в Иранский (Южный) Азербайджан.

За 1945-1948 годы Азербайджанское общество культурной связи с зарубежными странами (Азербайджанское общество культурных связей с Ираном) направило в Дом Советской культуры в Тебризе 4128 экз. книг; передало в распоряжение ЦК Демократической партии Южного Азербайджана 426 экз. В 1946-1947 гг. в Тебриз были посланы также пьесы азербайджанских драматургов Н.Б.Везирова и А.Ахвердиева. Тогда же азербайджанская художественная литература стала направляться в страны "народной демократии", например, в Болгарию.

В 1947 году в страны Среднего и Ближнего Востока были направлены произведения классиков и современных писателей Азербайджана.

Книгообмен осуществлялся и во время встреч с делегациями из стран "народной демократии". Так, во время визита делегации албанской культуры с 24 по 30 декабря 1951 года ей были подарены книги Р.Рзы, Дж.Джаббарлы, С.Вургуна, Б.Азероглу, М.А.Сабира, М.С.Ордубади, М.Ф.Ахундова, М.Ибрагимова. Во время пребывания в Азербайджане в 1954 году китайским деятелям культуры подарены по 39 экземпляров книги Р.Рзы, Дж.Джаббарлы, Мехти Гусейна, С.Вургуна, Низами, Азербайджанские сказки, по 9 экземпляров произведений китайских писателей в переводе на азербайджанский язык.

По просьбе отдельных деятелей культуры и литературы из стран "народной демократии" Азербайджанским ОКСом им были посланы следующие материалы: в 1954 году в редакцию газеты "Пшиязин Варшава" отправлен сборник стихов Юлиана Тувина "Славянские сказки" на азербайджанском языке; главному редактору издательства "Свет Совету" (Чехословакия) В.Становскому - "Азербайджано-русский словарь".

В то же время и Азербайджанская Республика получала книги и журналы из-за рубежа. В 1954 году около 40 учреждений, дворцов культуры, вузов, библиотек, творческих союзов и других получали через Азербайджанский ОКС журналы стран "народной демократии": "Китай", "Народный Китай", "Народно- демократическая Румыния".

Книгообмен Азербайджана делал в эти годы лишь первые шаги. Анализ деятельности Общества до середины 1950-х годов показывает, что в деле отправления книг за рубеж проявлялись характерные для того периода особенности и недостатки.

Так, основная задача виделась в популяризации произведений "революционно-демократических" писателей, ученых и деятелей искусства зарубежных стран, а также в разоблачении "упадочности и загнивания" науки и искусства в этих странах. Отправка книг за рубеж осуществлялась, в основном, через ВОКС и ОКС, в которых было немало бюрократизма.

Открывшаяся в середине 1950-х годов перспектива дальнейшего расширения культурных связей оказывала положительное влияние на книгообмен. Связи в области книгообмена расширились, появились различные формы книгообмена - индивидуальный, двусторонний и многосторонний. Через Общество дружбы из Азербайджана направлялось все большее количество книг, брошюр и других печатных материалов за рубеж, в том числе в международные организации. В январе 1959 года в комиссию СССР по делам ЮНЕСКО были отправлены произведения Мухаммеда Физули и М.Ф.Ахундова для перевода на западные языки.

В 1961 году в адрес зарубежных обществ дружбы с СССР регулярно посылались в Китай, Болгарию, ДРВ, ГДР, КНДР, Чехословакию, Румынию, Монголию, Иран и другие страны произведения писателей, общественно-политическая литература, статьи и другие материалы. Среди литературы, направляемой в зарубежные страны, были произведения классиков азербайджанской поэзии Низами и Физули, стихи и поэмы С.Вургуна, произведения М.Ф.Ахундова, М.А.Сабира, М.Ордубади, М.Ибрагимова, М.Гусейна, Дж.Джаббарлы, А.Шаига. Всего лишь в 1961 году было послано за рубеж 534 книги.

В 1962 году зарубежным обществам дружбы и культурной связи с СССР были отправлены книги "Хосров и Ширин", "Сокровищница тайн" Низами, "Лейли и Меджнун" Физули, "Избранное" М.Ф.Ахундова, "Хопхопнаме" М.А.Сабира и др., а также буклет "Архитектура Азербайджана". Указанные книги и материалы направлялись не только в социалистические страны, но также в Турцию, Иран, Ирак, ОАР. В зарубежные страны были отправлены также статьи и очерки, рассказывающие о достижениях в области экономики и культуры республики.

В 1962 году всем социалистическим странам были посланы следующие литературные материалы: очерки писателя И.Касумова, статья М.Дадашзаде, подборка стихов поэтов Азербайджана - Р.Рзы, С.Рустама, Али Керима, Б.Вагабзаде, М.Рагимова, М.Дильбази, А.Зейналлы, Д.Мамедова, Г.Гусейнзаде. В свою очередь Азербайджан продолжал получать из социалистических стран журналы, сборники, иллюстрированные альбомы, буклеты, информационные бюллетени, произведения художественной литературы и т.д.

Все эти материалы использовались с целью ознакомления населения республики с жизнью народов социалистических стран. В 1961 году, например, было получено на иностранных языках 930 журналов, книг и других изданий. Значительная часть этих материалов передавалась различным культурнопросветительским учреждениям и организациям. Из ряда социалистических стран были получены статьи и справочные материалы, посвященные юбилейным и памятным датам из жизни народов этих стран. Получило развитие сотрудничество между книжными палатами республики и других стран.

С 1962 года Книжная палата Азербайджана поддерживала связи с книжной палатой г. Лейпцига (ГДР). Ежегодно осуществлялся обмен ежегодниками литературы, из Азербайджана в ГДР высылались летописи.

В практику связей вошли и декады культуры и искусства, в ходе которых также происходил книгообмен. В связи с декадой в 1963 году в Болгарию был послан цикл стихов С.Рустама "Болгарская тетрадь", в которых поэт воспевал Болгарию. В дни болгарской печати были подготовлены ряд статей и заметок. В адрес Всенародного комитета болгаро-советской дружбы было послано 9 произведений классиков азербайджанской литературы - М.Ф.Ахундова, А.Ахвердиева, Дж.Мамедкулизаде, М.А.Сабира, С.А.Ширвани, 28 произведений современных поэтов и писателей, 8 монографий, посвященных азербайджанской музыке, 8 общественно-политических произведений.

Азербайджанские библиотеки устанавливали связи со своими зарубежными коллегами. В 1969 году началась переписка между библиотекой им.М.Ф.Ахундова и столичной библиотекой Индонезийской республики.

В порядке книгообмена в 1964 году в государственную библиотеку им. М.Ф.Ахундова присланы иллюстрированные альбомы из Дрезденской галереи, музея изобразительных искусств г.Лейпцига, а из Национальной библиотеки ГДР передан "Лексикон немецких писателей". В свою очередь, в 1965 году библиотека Ахундова выслала различные книги, в том числе о религии на азербайджанском языке в Национальную библиотеку ГДР.

В 1965 году отдел комплектования иностранной литературы и международного книгообмена фундаментальной библиотеки Академии наук Азербайджанской Республики установил сотрудничество с рядом зарубежных книготорговых фирм. Среди них следует отметить: "Дэвис Бук компани лимитед" (Канада), "Ад ориентем" и "Тортом и сын" (Англия). Весной 1965 года во время пребывания в Баку главы западногерманской фирмы "Кубок" и "Загнер" было заключено соглашение об обмене изданиями.

Укрепились отношения с библиотеками и научными учреждениями США, Англии, Франции, ГДР, Чехословакии и с другими странами. В 1966 году отдел комплектования иностранной литературы и международного книгообмена поддерживал связь с 52 странами мира, с 489 организациями, получил 127,048 книг, газет и журналов, а отправил 11,039 книг и журналов. А в 1967 году число зарубежных партнеров увеличилось, достигнув 502. Тогда всего за границу было выслано 7,843 книг.

Наиболее активное сотрудничество поддерживалось с национальными библиотеками Болгарии, ГДР, Франции, с библиотекой конгресса США, Колумбийского университета, с Биомедицинской библиотекой и библиотекой Линды Холл (США), с университетскими библиотеками в Варшаве, Пхеньяне, Багдаде, Париже.

В 1967 году библиотека Академии наук Азербайджана принимала гостей и из-за рубежа. Библиотеку посетили и вели переговоры в секторе по вопросам книгообмена Дж.Уолл из Бодлеанской библиотеки Оксфордского университета (Англия) и Р.Карлович из библиотеки Колумбийского университета. В 1968 году в библиотеку поступило 17,511 библиотечных единиц. А библиотека послала по международному книгообмену 8,221 книг и журналов. Число зарубежных партнеров по обмену было доведено до 5,072.

В 1969 году Академией наук республики было получено по книгообмену из-за границы 9,700 печатных единиц, а отправлено 1,100 (в том числе фундаментальной библиотекой получено 9,470 и отправлено 10,485). Библиотека сотрудничала в области книгообмена с 532 зарубежными учреждениями в 53 странах мира. В порядке книгообмена фундаментальная библиотека получила более 750 названий иностранных юридических изданий из общего количества 1,150 газет и журналов, поступающих из-за границы. С этого года библиотека особое внимание уделяла развитию сотрудничества с библиотеками, научными учреждениями и организациями стран Ближнего и Среднего Востока.

Плодотворное сотрудничество между библиотеками Азербайджана и зарубежных стран стало важной составной частью международного культурного обмена и сыграло значительную роль в выходе республики на международную арену.

С 1968 года в международные связи активно включился Госкомитет Совета Министров Азербайджанской Республики по печати. В 1968 году в связи с возросшими потребностями иностранных книготорговых фирм на книги, выпускаемые издательствами республики, при книготорговом объединении "Азеркитаб" решением Госкомитета по печати республики был создан специальный экспортный отдел. В 1969 году отдел поддерживал постоянную связь с более 30 зарубежными странами, посылая по их заявкам книги, выпущенные издательствами республики. В число постоянных заказчиков азербайджанской книги вошли такие крупные страны, как США, Англия, Франция, Япония, ФРГ, а также ряд других стран Южной Америки, Африки, Азии и Европы.

За период с 1 января 1969 года по 1 января 1970 года экспортным отделом Госкомитета по печати было отправлено за рубеж книг азербайджанских издательств на общую сумму 12,773 рублей. Особенно большим спросом в этот период у иностранных книготорговых фирм пользовалась научно-техническая литература по нефти. Крупные заказы поступали от таких стран как США, Франция, Япония, ФРГ, Иран, Норвегия.

В целях расширения выпуска литературы для зарубежных стран в тематический план "Азернешра" на 1968 год были включены книги, брошюры, альбомы, проспекты, буклеты и нотно-музыкальные издания, рекомендуемые на экспорт. Отдел проделал значительную работу по распространению азербайджанской книги во многих странах мира. За короткий период было отправлено за рубеж книг в количестве 2,527 экз.

Анализ сотрудничества с середины 1950-х - до 1970-х годов показывает, что в этот период произошло значительное расширение книгообмена между Азербайджаном и зарубежными странами. Книгообмен республики расширился на все континенты.

Вместе с тем, в этой сфере международного сотрудничества имели место трудности и недостатки. Так, Общество культурных связей, которое посылало книги за рубеж, не имело своей полиграфической базы. Бюллетени и другие издания печатались в типографии Комитета по печати. В связи с растущей потребностью за рубежом в литературе на иностранных языках об Азербайджане, назрела необходимость создания типографии общества культурной связи. Возникла потребность и в том, чтобы ССОД оказывал содействие в координировании некоторых изданий, посвященных союзным республикам.