https://news.day.az/politics/1671922.html Армяне должны перестать воспринимать азербайджанцев только через призму ненависти - Джейран Махмудовa на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армяне должны перестать воспринимать азербайджанцев только через призму ненависти - Джейран Махмудовa на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армения сейчас получает больше военной и экономической помощи, чем Грузия и Молдова.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, будучи гостем на экспертной платформе Baku Network.
Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком выпуска:
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