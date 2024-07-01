Фестиваль келагаи впервые прошел в Шуше

В культурной столице Азербайджана Шуше впервые прошел Фестиваль келагаи, организованный в рамках проекта "Дни келагаи" Поэтическим собранием Мирварид Дильбази при поддержке Управления государственного заповедника города Шуша.

Как сообщили Day.Az организаторы, в рамках фестиваля шушинцам были представлены 200 старинных келагаи, вязаные изделия Гюллю Эльдар Томарлы, картины художницы Гюльнары Мамедовой, работы Айбениз Джамаловой в технике гурама и ее недавно изданная книга "Моя мать - келагаи, келагаи - моя мать...", состоялся концерт.

Выступившая на мероприятии председатель Общественного объединения "Поэтическое собрание Мирварид Дильбази", директор Музея келагаи Гюллю Эльдар Томарлы отметила, что в 2014 году по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонд Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой келагаи был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"По случаю 10-летия этой замечательной даты Общественное объединение "Поэтическое собрание Мирварид Дильбази" проводит в регионах Азербайджана, а также в Нахчыване, в научных и образовательных учреждениях фестивали, мероприятия, выставки. Фестиваль келагаи впервые проводится в освобожденной от армянской оккупации Шуше. Наша цель - возвращение азербайджанскому келагаи былой славы и его пропаганда", - добавила Гюллю Эльдар Томарлы.

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