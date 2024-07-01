Порядок итогового медицинского освидетельствования призывников в Азербайджане

Заключительное медицинское освидетельствование призывников на срочную военную службу, получивших заключение по ряду категорий, с сегодняшнего дня проводится министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Назван порядок проведения итогового медицинского освидетельствования для принятия решений о годности или непригодности призывников к военной службе как в мирное, так и в военное время.

"Согласно указу Президента Ильхама Алиева, с сегодняшнего дня заключительное медицинское освидетельствование граждан, призванных на срочную действительную военную службу, проводится министерством труда и социальной защиты населения для принятия одного из следующих решений по 4 категориям:

- о нестроевой годности к действительной военной службе (категория "B");

- о предоставлении отсрочки от призыва с признанием временно негодным к действительной военной службе по состоянию здоровья (категория"Ç");

- о негодности к действительной военной службе в мирное время;

- об ограниченной годности в военное время (категория "С");

- о негодности к военной службе как в мирное время, так и в военное время (категория "D").

Итоговое медицинское освидетельствование проводится Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации на основании результатов медицинского освидетельствования Военно-врачебных комиссий и очного медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу. Для проведения этих обследований также создан Центр медицинской оценки агентства, оснащенный современным медицинским оборудованием.

Также министерством создана цифровая инфраструктура процедуры заключительного медицинского осмотра. Обеспечено совершенствование подсистемы "Военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование" министерства, возможность электронного обмена информацией с соответствующими органами.

Это также способствует повышению гибкости и прозрачности проведения заключительного медицинского осмотра.

Процедура заключительного медицинского осмотра выглядит следующим образом:

В случае подтверждения выданного заключения о призывнике Центральной военно-врачебной комиссией для проведения итогового медицинского освидетельствования призывника через электронную систему вносится направление (форма 44) в подсистему агентства "Прием граждан", на основании направления назначается электронная очередь на очный осмотр для призывника, на основании очередности призывники проходят очные медосмотры врачами агентства. Принятое решение об экспертизе вводится в электронную систему и информация о решении предоставляется призывнику в электронном виде.

Отметим, что в случае несогласия призывника с принятым решением об итоговом медицинском освидетельствовании, он может обратиться в Апелляционный совет, в котором представлены соответствующие органы", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!