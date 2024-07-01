В Международном центре мугама состоялся концерт Cadenza Contemporary Orchestra, посвященный 75-летию композитора, заслуженного деятеля искусств, профессора Мамедаги Умудова, сообщает Day.Az.

Музыковед Шафагат Мамедова рассказала о творческом и педагогическом пути композитора, который родился 27 мая 1949 года в Баку, окончил факультет музыкального исполнительства по специальности тар Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы (ныне - Бакинский музыкальный колледж) и композиторский факультет Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли.

Произведения композитора, написанные для фортепиано, струнного оркестра, симфонии, пьесы, увертюры, концерты для тара и симфонического оркестра, симфоническая поэма "Гобустан", Хореографическая симфония, Симфонический мугам "Чахаргах", Балетная сюита, Два марша к победе, Марш Республики для хора и фортепиано и другие произведения включают в себя самые разнообразные оттенки музыкального наследия азербайджанского народа, сочетаются с классической музыкой, и внесли большой вклад в развитие национальной культуры.

Он преподавал в Бакинском библиотечном колледже, Бакинском музыкальном колледже, Государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, воспитав плеяду талантливых музыкантов. Сейчас он преподает в Азербайджанской национальной консерватории, является автором более десяти книг, изданий и учебных пособий по музыке.

Интересно, что творческое вдохновение Умудов черпал не только в истоках национальной музыки и традициях культуры, но и у четырех женщин - своей супруги и трех дочерей, которые являются шахматистками. Старшая дочь Улькяр является первой в Азербайджане женщиной-международным арбитром ФИДЕ. Средняя дочь Наргиз - международный гроссмейстер, член сборной Азербайджана по шахматам, участник пяти Олимпиад, а также чемпионатов мира и Европы. Младшая дочь - Гюнай преподает в Шахматной школе №1.

На вечере прозвучали произведения композитора "Танец-фантазия", "Портрет", "Танец", "Muğamsayağı", а также "Поэма" для скрипки и камерного оркестра и симфония "Размышления". Выступили - Вяфа Бабаева (скрипка), Фатима Насирли (скрипка), Айнур Ахадова (скрипка), Кямран Талыблы (флейта), дирижер Самир Асадов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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