https://news.day.az/officialchronicle/1671958.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Филиппин в нашей стране - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Филиппин в нашей стране - ФОТО
1 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Филиппины в нашей стране Генри Бенсурто-младшего.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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