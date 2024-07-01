https://news.day.az/world/1671921.html В Турции перевернулся пассажирский автобус - есть десятки пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
В Турции перевернулся пассажирский автобус - есть десятки пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
В городе Ушак в Турции перевернулся пассажирский автобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на дороге Афьонкарахисар - Ушак.
В результате аварии пострадали 11 человек. Все они были доставлены в больницу.
Причиной инцидента называется потеря управления водителем.
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