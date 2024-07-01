https://news.day.az/society/1671898.html В Азербайджане вступило в силу новое правило в связи с межрайонными перевозками
В Азербайджане вступило в силу новое правило в связи с межрайонными перевозками
С сегодняшнего дня транспортные средства, используемые для межрайонных пассажирских перевозок, должны быть оснащены видеокамерами.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в "Требованиях к техническим характеристикам, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок обычным и легковыми автомобилями такси", утвержденных постановлением Кабинета министров от 27 марта 2024 года и вступивших в силу с 1 июля 2024 года.
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